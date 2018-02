Brito assina ordem para dragagem no Porto de Santos O ministro da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, Pedro Brito, assinou hoje a ordem de serviço para a dragagem de aprofundamento do canal de navegação do Porto de Santos e afirmou que cobrará pessoalmente que os trabalhos comecem ainda este ano. Depois de meses de espera, a licença de instalação da obra foi assinada na última terça-feira pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama). A dragagem permitirá a ampliação do canal para 15 metros em toda a sua extensão (hoje a profundidade varia de 12,5 a 13,2 metros) além do alargamento de 150 para o mínimo de 220 metros, possibilitando a navegação simultânea nos dois sentidos.