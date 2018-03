Brown confirma venda de ativos para reduzir dívida

Autoridades do Tesouro britânico disseram que boa parte dos ativos são propriedades do governo central e de governos locais, reservadas para venda no período de 2011 a 2014.

Em pronunciamento a legisladores, Liam Byrne, secretário-chefe do Tesouro, afirmou que seu departamento vai elaborar nos próximos meses um portfólio de ativos a serem vendidos. Isso inclui 11 bilhões de libras de propriedades de governos locais e 2 bilhões de libras de propriedades do governo central. O lucro dessas vendas retornará aos governos centrais e locais para serem "reinvestidos" em serviços, explicou Byrne.

Além disso, o governo deve tentar levantar cerca de 3 bilhões de libras assim que as condições do mercado permitirem, com a venda de partes do portfólio de empréstimos estudantis, da empresa estatal Tote, bem como da participação do governo na empresa de combustível nuclear Urenco e em outros ativos. "Acreditamos que algo em torno de 3 bilhões de libras possa ser levantado com essas vendas de ativos nos próximos anos, e é claro que esse dinheiro que estará disponível para reduzir a dívida", disse Byrne. As informações são da Dow Jones.