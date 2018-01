Brown insiste para que G7 aceite propostas do Brasil O ministro da Economia britânico, Gordon Brown, insistiu hoje em Londres para que a União Européia e os Estados Unidos correspondam às propostas do Brasil e da Índia para se obter um avanço rumo a um acordo na próxima cúpula da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Hong Kong. Brasil e Índia, que assistem à reunião do Grupo dos Sete (G7, sete países mais industrializados) na capital britânica, destacaram sua vontade de fazer concessões nas tarifas sobre os produtos industriais e o comércio de serviços, mas exigiram uma atitude similar em temas agrícolas da UE e dos EUA. Brown, cujo país é presidente da UE e do G-7, comemorou as propostas desses países e disse que "ainda há uma margem de manobra" frente ao encontro de Hong Kong, de 12 a 18 de dezembro.