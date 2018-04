Brown promete medidas de apoio às pequenas empresas

O governo britânico irá em breve anunciar novas medidas para apoiar o fluxo de empréstimos dos bancos às pequenas empresas e a outros tomadores, informou o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. "Isto é exatamente o que pretendemos fazer para ajudar as pequenas empresas a atravessar este período difícil", afirmou Brown no Parlamento. Brown disse que o governo continuará a monitorar os nível dos empréstimos bancários de perto e que os cortes recentes de juro feitos pelo Banco da Inglaterra "deverão repercutir nas pequenas empresas e nos detentores de residências". Brown também defendeu que "a política monetária não é suficiente" e que a melhor maneira para reparar a posição fiscal britânica é "assegurar o crescimento da economia e as receitas com impostos". O ministro das Finanças, Alistair Darling, irá divulgar relatório prévio do orçamento na segunda-feira. Brown disse também estar "determinado" em sustentar a produção de petróleo no Mar do Norte, embora não tenha acrescentado se novos incentivos serão introduzidas no relatório prévio do orçamento. As informações são da Dow Jones.