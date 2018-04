Brown propõe criação de setor financeiro com nova regulação

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, divulgou nesta quarta-feira, 18, suas propostas para a reunião do G-20, que acontece no dia 2 de abril, em Londres. O Reino Unido preside o grupo neste ano. Em linha com seu discurso nos últimos meses, Brown voltou a defender ações coordenadas para combater a crise. Ele propõe a criação de um setor financeiro global, a partir da reforma da regulação atual, de forma a reduzir a diferença entre as regras dos países. O objetivo é ter um sistema que sirva às necessidades da economia de forma mais ampla. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Para ele, os bancos precisam estar adequadamente capitalizados. O primeiro-ministro avalia que, quando for adequado, os governos ou bancos centrais devem lidar com os ativos ruins das instituições. Brown também defende a reforma das instituições internacionais, de forma que os países emergentes tenham maior participação. Ele sugere ainda a criação de um sistema internacional de alerta, no qual o Fundo Monetário Internacional (FMI) teria papel fortalecido. O primeiro-ministro quer "ação imediata para aumentar substancialmente" os recursos disponíveis pelo FMI, o que elevaria sua capacidade de empréstimos para os países que sofrem com a redução do fluxo de capital. "Todos os países devem renunciar ao protecionismo, com um mecanismo transparente para monitorar os compromissos e as medidas para elevar o acesso ao comércio", diz o documento divulgado hoje por Brown sobre uma das maiores polêmicas deste momento da crise. Ele avalia que, na reunião do G-20, os líderes devem concordar com a adoção de ações globais para que o crescimento econômico mundial seja retomado. Essas medidas incluem três compromissos: adotar todas as atitudes necessárias para estabilizar os mercados e permitir que as famílias e os negócios passem pela recessão; reformar e fortalecer o sistema econômico global para restaurar a confiança; e colocar a economia global no caminho do crescimento sustentável.