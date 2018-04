Brown quer que o G-20 discuta o crescimento O presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, se reuniram ontem e anunciaram o consenso em temas como reforma do sistema financeiro e mudanças climáticas, que serão discutidos na Cúpula do G-8, em Aquila, a partir de amanhã. Ambos deverão defender sanções internacionais a países que não aceitarem as normas de transparência que devem ser criadas com a nova regulação do sistema financeiro. Demonstrando mais interesse na futura reunião com os emergentes, em setembro, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, Sarkozy e Brown pediram ainda que os objetivos da próxima Cúpula do G-20 sejam tão ambiciosos quanto os do encontro de abril. ''Era preciso estabilizar o mundo bancário; agora vamos dar mais atenção ao crescimento, que é importante para o emprego, disse Brown.