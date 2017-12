BrT detalha sinergias em possível aquisição do iG A Brasil Telecom reuniu nesta segunda-feira analistas e gestores de fundos para explicar como a possível aquisição do provedor gratuito iG poderia agregar valor à operadora. Segundo o vice-presidente da Associação Nacional dos Investiodores do Mercado de Capitais (Animec), Gregório Mancebo Rodriguez, os executivos da BrT procuraram demonstrar as sinergias que o iG pode trazer para as atividades da operadora. A proposta de compra deve ser feita nos próximos dias. A idéia é que a BrT compre a participação de todos os outros sócios, o que inclui a fatia da Telemar, dos fundos estrangeiros UBS e TH Lee Putman, do banco Opportunity e do GP. Fizeram a apresentação aos analistas representantes do Opportunity, além do vice-presidente de estratégias da BrT, Yon Moreira da Silva Junior. Rodriguez, da Animec, acredita que o mercado deve se dividir em relação à proposta de compra a ser feita da BrT, pois havia muitas dúvidas em relação ao preço que seria pago pelo provedor. O valor não foi detalhado durante o encontro, mas especula-se que a BrT estaria disposta a pagar até US$ 115 milhões pelo iG. O vice-presidente da Animec saiu com uma impressão positiva do encontro. "Eles assumiram um compromisso de se reunir com os minoritários para mostrar as vantagens e desvantagens do negócio e como será o retorno para o investidor", informou. Um ponto que foi levantado durante a reunião é que o iG, juntamente com o iBest ? outro provedor gratuito controlado pela BrT ? somariam 55% do mercado de acesso à Internet no Brasil. Também foram detalhados na ocasião os serviços que podem ser prestados pela BrT junto com o iG, tais como teleconferências via web, garantindo custos menores para a interconexão. Rodriguez reforçou que, para ele, o mais importante da reunião foi o compromisso assumido de informar detalhadamente todos os minoritários sobre a transação.