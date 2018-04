Bruxelas abre investigação contra a Heineken e Carlsberg A Comisão Européia vai investigar "práticas fraudulentas" de mercado, através de "acerto secreto" entre as cervejarias holandesa Heineken e a dinamarquesa Carlsberg. A Comissão está partindo de denúncias, segundo a porta-voz Amélia Torres, da direção geral de concorrência de mercados, para averiguar se as companhias estariam violando as regras comunitárias antitruste. Bruxelas já havia enviado, em fevereiro, uma notificação às duas empresas, alertando que tanto a companhia holandesa, quanto a dinamarquesa, haviam concordado em atuar somente em seus respectivos mercados. Fontes comunitárias revelaram que o motivo das investigações foi a Carlsberg ter anunciado que concordaria em fornecer sua marca à belga Interbrew. O negócio faz parte de algumas aquisições recentes da Interbrew, considerada uma das grandes cervejarias do mundo em volume de produção, juntamente com a holandesa Heineken NV e a sul-africana SAB. Além da Carlsberg, a Interbrew fechou um contrato com a Lion Nathan Ltd. (Austrália) para licenciar a marca Castlemaine, na Inglaterra. Também no mercado inglês, a companhia belga assinou um acordo com a unidade irlandesa da Heineken, recebendo o aval da companhia holandesa para fabricar, comercializar e distribuir a marca Murphy´s Irish Stout, em seu nome. A cervejaria Carlsberg atua basicamente no mercado local. A empresa anunciou, no fim do segundo trimestre, uma alta de 13 por cento no lucro operacional, em razão do aumento das vendas para os países do Leste Europeu. A Comissão anunciou que não dará detalhe adicional neste estágio do processo, porque investigações antitrust são confidenciais.