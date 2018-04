Bruxelas é porta européia para pequenas e médias empresas brasileiras Parece uma loja como outra qualquer, espalhada pela Europa para vender produtos brasileiros, mas a Vitrine do Brasil, instalada dentro de um shopping center, no centro de Bruxelas, vai além deste objetivo. A loja é somente o ponto de partida para uma rede de representantes que trabalha para colocar produtos brasileiros em hotéis, restaurantes e cafés da Bélgica e de países vizinhos. "Só trabalho com pequenas e médias empresas porque as grandes não precisam de mim", explica o importador belga Luc-Marie Hoefman, que começou suas relações comerciais com o Brasil nos anos 60. A loja de Bruxelas nada mais é do que um ponto de degustação para os europeus e até para brasileiros porque as marcas não são tão conhecidas como as das grandes indústrias. A Vitrine do Brasil abriu suas portas há quatro meses. Trabalha atualmente com 50 produtos de 20 empresas brasileiras. Um negócio de US$ 150 mil por ano. Tem um pouco de tudo, mas Hoefman sabe bem o que compra e o que terá resposta entre os consumidores europeus. "Isto aqui é a conclusão de tudo o que já fiz na minha vida", fala Hoefman, aos 65 anos. Marinheiro da Marinha Mercante, encantou-se pelo Brasil em seus tempos de juventude. Trabalhou muitos anos como despachante marítimo da Aracruz Celulose, no porto de Ghent, norte da Bélgica. "Até o dia em que a Aracruz resolveu mudar para o porto de Antuérpia e eu tive de viajar o Brasil de norte a sul em busca de outros clientes", lembra. Foi nesta época que abriu sua própria empresa de importação e representou na Europa a Cervejaria Brahma, até dois atrás, quando aconteceu a fusão com a Antartica. Sua experiência como despachante marítimo faz com que ele proponha às pequenas e médias empresas se responsabilizar pela mercadoria desde a porta da fábrica em qualquer ponto do Brasil até o centro da Europa. A grande vedete de sua importadora no momento é a cachaça. "Conseguimos vender cachaça para a rede francesa de supermercados Les Galeries Lafayette; estou com representantes na Holanda e negócios praticamente fechados", afirma Hoefman. A partir de junho, entretanto, durante as grandes férias escolares de verão, tem planos de investir em produtos como frutas desidratas e embaladas a vácuo de uma pequena empresa de Fortaleza. Ele aposta que será o lanche ideal para as crianças e produtos deste tipo não são encontrados no mercado europeu. Atualmente, Hoefman consegue reunir em sua Vitrine produtos que vêm desde Belém, como frutas desidratadas; passam pelo Espírito Santo e Minas Gerais, como eucaliptos prensados, água de côco, guaraná e café; e chegam a Curitiba, como barras de cereais. Mas começará a representar camisetas e biquínis do Nordeste, além de pedras de granito. Com as pedras de granito brasileiro, ele organizou uma exposição na última semana, convidando arquitetos, representantes europeus de empresas de mármores e granitos e diplomatas brasileiros da área comercial da embaixada do Brasil em Bruxelas. Para este pequeno evento de negócios, veio do Brasil o diretor de exportação da Brasil Stone, Mauro Varejão, que também é presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do Rio de Janeiro, representando 1.200 empresas de pequeno e médio portes. "Na verdade o que estamos fazendo é vender diretamente da fábrica às pequenas e médias empresas européias, que, no caso da Bélgica, como na maioria dos países europeus, compram o granito bruto do Brasil, e nós queremos vender o granito com valor agregado", explica Varejão. O Brasil exportou, em 2001, US$ 271 milhões de granito com valor agregado, que é a chapa lustrada. O principal cliente são os Estados Unidos, representando 80% das exportações. Na Europa, os principais clientes são Itália, Alemanha e França. Em compensação Itália e Espanha são grandes compradores de pedras brutas. Eles mesmos manufaturam e revendem aos países europeus, assim como a outros países asiáticos. A tarifa de importação do mercado da União Européia (UE) para o granito manufaturado é zero. Um contêiner de 350 metros quadrados consegue embarcar hoje por US$ 1.500, preço FOB (free on board).