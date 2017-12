Bruxelas tenta última cartada para fechar reforma da PAC Os quinze ministros da agricultura da União Européia realizam hoje uma nova reunião conjunta na tentativa de estabelecer um consenso para a reforma da Política Agrícola Comum (PAC). Eles têm à mesa nova oferta da presidência grega, trazendo algumas flexibilizações conseguidas nesta madrugada tanto por parte do comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, quanto dos países membros, afirmam à Agência Estado fontes do Conselho. O objetivo é alcançar o acordo antes do início da Cúpula dos líderes europeus, também prevista para hoje na cidade grega de Salônica. A última novidade é que Fischler, finalmente, teria aceitado a desvincunlação parcial para cereais para toda a União Européia (UE) e não somente para as regiões menos favorecidas. A oferta sobre à mesa é a terceira desta etapa de negociação, começada na semana passada, e a quinta do processo de reforma, iniciado em julho de 2002. Fischler já havia renunciado à concepção de desvinculação total entre as ajudas e a produção, defendida por Bruxelas desde o começo do processo, na oferta de ontem, quando anunciou uma desvinculação parcial para cereais da ordem de 75% apenas para as regiões menos favorecidas. Para a carne, os titulares da agricultura discutem duas possibilidades: desvinculação parcial de 30% para bovinos, ovinos e caprinos ou desvinculação total para vacas leiteiras e 50% para ovinos e caprinos.