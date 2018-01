BTG depende de captações no mercado

A dependência do BTG Pactual em captações no mercado pode representar um desafio imediato para o novo presidente Pérsio Arida, que procurou acalmar os clientes, enquanto as ações caíram pelo terceiro dia consecutivo. Ações e bônus do maior banco de investimentos independente da América Latina caíram e alguns clientes sacaram recursos de unidade de gestão de ativos do banco desde a detenção Esteves.

Com esse pano de fundo de mercado hostil, o BTG Pactual tem de refinanciar R$ 15,3 bilhões, ou cerca de 55% do financiamento de seu braço bancário, no prazo de 90 dias. Com empréstimos de longo prazo e capital próprio que cobrem apenas 23% das necessidades de financiamento do grupo, Arida tem de convencer investidores a manter dinheiro no banco por mais tempo, mesmo que isso signifique pagar mais por isso.

Com a maior parte das receitas oriundas da tesouraria, um perfil robusto de financiamento é crucial para o BTG Pactual tranquilizar parceiros comerciais e investidores que pode seguir adiante mesmo a prisão de Esteves, queria fazer do BTG Pactual o maior banco de investimento independente em mercados emergentes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A capacidade do BTG Pactual para financiar operações, e a que custo, é uma das coisas mais importantes para monitorar nos próximos dias e semanas”, disse Saúl Martínez, analista do banco JPMorgan.

Caixa reforçado. Segundo uma fonte com conhecimento direto da estratégia do banco, o uso conservador de caixa e um balanço com cerca de R$ 25 bilhões em recursos altamente líquidos fornece um colchão para bancar necessidades de financiamento de curto prazo.

A fonte adicionou que novos empréstimos foram interrompidos para proteger o caixa. O financiamento externo até agora segue disponível e estável, disse a fonte, que pediu anonimato.

O banco não está considerando parar as vendas de produtos de liquidez diária, que são principalmente financiados com crédito de curto prazo, segundo a fonte. Alguns clientes estão resgatando esses produtos, porque eles são mais líquidos. "A estrutura de financiamento está intimamente ligada à gestão de liquidez”, disse Eduardo Ribas, analista da Fitch.

O BTG Pactual não quis comentar.

As units do BTG Pactual, caíram pelo terceiro dia seguido nesta sexta-feira, 27, ampliando a perda semanal para 23%.

Plano Real. Persio Arida, 63, construiu sua reputação ao lidar com crises. Ex-professor de economia, ele é apontado como um dos criadores do Plano real, que acabou com hiperinflação no país, em 1994.