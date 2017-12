Buenos Aires cai 0,90%, com realização de lucro A Bolsa de Buenos Aires fechou em queda de 0,90%. De acordo com analistas, a bolsa fechou em baixa num dia de operações relativamente modestos. Os investidores pareceram inseguros com os efeitos do mais recente corte nas taxas de juro dos EUA. "Na minha opinião, a leve queda de hoje foi mais resultado de uma realização de lucro", disse um analista de Buenos Aires. As informações são da Dow Jones.