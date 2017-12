Buenos Aires emitirá 200 mi de euros em eurobônus A Província de Buenos Aires confirmou que está oferecendo 200 mi de euros (US$ 186 mi) em eurobônus de três anos, em uma emissão liderada pelo BNP Paribas. Esta é a segunda vez neste ano que a Província de Buenos Aires capta recursos no mercado. O papel está sendo colocado com cupom de 10,375%, com preço de 99,57% do valor de face. A data de pagamento é 23 de fevereiro de 2001. No dia 22 de janeiro, a Província reabriu e ampliou em 100 mi de euros uma emissão de 200 mi de euros divulgada anteriormente. Os papéis fungíveis de dois anos saíram com cupom de 10,25% e preço de 99,48% do valor de face. As informações são da Dow Jones e AE.