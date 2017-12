Buenos Aires lançará em julho plano para reestruturar dívida A província de Buenos Aires lançará em julho uma aguardada operação para reestruturar US$ 2,9 bilhões em dívida vencida (em default), disse fonte do governo. O líder da operação será o Citigroup. A informação, publicada no jornal El Cronista foi confirmada pelo porta-voz do Ministério da Economia da província. O jornal diz que a oferta deve seguir o modelo da reestruturação da dívida nacional, considerando portanto um corte de 70% a 75% de seu valor em termos líquidos presente, cálculo que inclui extensão dos vencimentos, redução nas taxas de juro e do principal. A província entrou em moratória junto a outras províncias e ao governo nacional durante a crise econômica de 2001 e 2002. As informações são da Dow Jones.