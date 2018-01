Buenos Aires vive crise de falta de troco Moradores da capital argentina, Buenos Aires, já têm muito com o que se preocupar, como o aumento da criminalidade, o estado de sua economia e o aumento da violência no futebol. Mas a preocupação mais imediata, cotidiana, para muitos, é como conseguir trocados para a passagem de ônibus. O governo não cunhou um número suficiente de moedas, provocando sua escassez. Nas padarias e mercearias, é comum que um troco de dez centavos seja dado em doces ou uma cenoura a mais. O problema é que, a escassez crônica de moedas na cidade pode transformar a pessoa em mentirosa. "Você tem 25 centavos?", pergunta o vendedor. "Não", responde o freguês, esfregando nervosamente as moedas no fundo do bolso. "Só tenho esta nota de 50 pesos." Bancas de revistas colocam placas dizendo "Sem troco". Lojistas imploram aos consumidores que paguem o valor exato da compra. E se você tiver o bolso pesado, cheio de moedas, e pagar o valor exato, não se surpreenda se o lojista se lançar em agradecimentos profusos. Dilema moral Os funcionários de uma estação do metrô recentemente permitiram que passageiros viajassem nos trens de graça porque não tinham mais troco. Um porta-voz disse que a administração pediu ao Banco Central da Argentina 45 milhões de moedas de dez centavos por ano, mas obteve apenas 24 milhões. Os ônibus, com cobrança automatizada, só aceitam moedas, e a tarifa custa 80 valiosos centavos - o que virou uma quantia importante para ser armazenada no bolso. Isto pode não valer muito em termos financeiros para muitos moradores de Buenos Aires, mas é caso de vida ou morte para milhares de vendedores pobres, ambulantes e mendigos que operam no sistema de transporte público da capital argentina. Os passageiros acabam enfrentando com freqüência o dilema moral de dar ou não ao talentoso violonista boliviano cego 50 centavos de esmola para ajudá-lo a alimentar sua família, ou poupar as moedas para pagar a tarifa do ônibus.