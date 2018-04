Buffett defende 2º pacote de estímulo

Deve o presidente Barack Obama insistir no segundo pacote de estímulo? O bilionário Warren Buffett acha que sim. "Parece que vamos precisar de mais remédio", disse ele. "Na verdade, a recuperação não está se manifestando." O principal assessor econômico de Obama, Lawrence Summers, entende o contrário. "As políticas (de estímulo) parecem estar funcionando", afirmou no Council on Foreign Relations. O debate quanto a se o plano de estímulo implementado em janeiro está surtindo efeito ainda é um pouco prematuro, mas isso não impede que economistas e políticos o façam. E a razão mais urgente para esse debate é o emprego. Quando Obama anunciou o plano, previa um aumento do desemprego para cerca de 8% este ano, chegando a 9% em 2010. Com políticas adequadas, uma recuperação perceptível estaria a caminho em 2010, em tempo para as eleições para o Congresso. Mas as previsões foram excessivamente otimistas. No mês passado, o desemprego alcançou os 9,5% e os economistas acham que no fim do ano estará em 10%. Na Califórnia, Michigan, Carolina do Sul e outros Estados, já é superior a 11%. Mesmo o vice-presidente Joe Biden reconhece que a estimativa do governo foi errada. "Nós e todos os demais interpretamos mal a economia ", disse ele. Isso significa que os planos de estímulo fracassaram? Não necessariamente. Os empregos costumam ser o último fator da economia a se recuperar numa recessão. E essa recuperação deve ser especialmente lenta porque muitas pessoas estão economizando ou resgatando dívidas antigas e não gastando em novos bens. Os economistas chamam isso de "paradoxo da poupança": poupar é bom, mas pode ser ruim para a economia como um todo. Contudo, 2010 será um ano eleitoral e os empregos certamente serão a principal preocupação dos eleitores quando forem às urnas, daqui a 16 meses. Portanto, os membros do Congresso, de ambos os partidos, estão reduzindo praticamente todos os problemas domésticos a uma única palavra: emprego (quem diz que políticos não pensam no longo prazo?). No mês passado, quando a Câmara debateu um projeto de lei sobre energia, a presidente da Casa, Nancy Pelosi, disse que o dispositivo legal tinha a ver com a criação "de empregos, empregos, empregos e empregos". O líder republicano John Boehner afirmou que ele tinha a ver com "aniquilar empregos". Mas não tem a ver com nenhum dos dois casos. Nancy Pelosi divulga um relatório diário sobre as despesas dentro do programa de estímulo, alardeando os bilhões gastos na construção de rodovias na Califórnia, um dia, e numa nova pintura de uma ponte em Jeffersonville, Indiana, no outro. Boehner responde com seu próprio informe diário, acrescido, na semana passada, do vídeo de um cão de caça indagando: Onde estão os empregos? Na verdade, grande parte do dinheiro do estímulo não foi usada ainda. Sempre leva meses para que um plano desses produza crescimento econômico tangível - ou "energia", como a economista Christine Romer, da equipe de Obama, costuma dizer. Neste mesmo período, em 2010, poderemos avaliar o impacto das medidas de Obama, segundo o seu próprio conceito. "Minha medida de sucesso é criar ou poupar quatro milhões de empregos", disse ele, em fevereiro. Numa recessão que já eliminou 6,5 milhões de postos de trabalho, poderá ficar difícil para Obama provar isso. Mark Zandi, da Moody?s Economy.com, que considerou o plano muito pequeno e excessivamente lento, diz que devemos começar a ver os efeitos dele antes de 2010. Este verão será "a hora da verdade do plano de Obama", disse. "Se está funcionando, o varejo deve melhorar em breve e as empresas terão de reagir, reduzindo as demissões." Se isso não ocorrer, o governo deve "calmamente ir se preparando para mais uma rodada de estímulos fiscais", incluindo mais ajuda para governos locais e estaduais, que andam sem dinheiro e cujos cortes de orçamento estão retardando a recuperação. Mas qualquer novo pedido envolverá um dilema político. Se Obama for ao Congresso - mesmo para insistir em medidas específicas, como mais ajuda aos Estados ou novos créditos fiscais para conter as execuções hipotecárias -, isso significa que ele estará admitindo que o primeiro pacote foi insignificante. Uma despesa adicional pode também impedi-lo de atingir uma outra meta importante: manter o déficit federal sob controle. Obama está sendo, como sempre, cauteloso. Na sua coletiva de imprensa em junho, indagado se um novo pacote seria necessário, ele respondeu: "Ainda não porque acho que é importante ver como a economia evolui e o quão eficaz foi o primeiro pacote.Temos de estar seguros de que o programa implementado está funcionando como imaginamos". E como ficamos? No curto prazo, não devemos esperar outro pacote. Obama quer vencer primeiro suas caras batalhas com os setores da saúde e energia. Mas, se o estímulo não propiciar um pouco da "energia" prometida, vamos esperar um debate mais clamoroso neste outono, que poderá colocar Obama numa situação difícil. Entretanto, Zandi está certo: os assessores do presidente precisam estar com as novas propostas já prontas, para o caso de serem necessárias.