Buffett diz que 2o plano de estímulo pode ser necessário nos EUA

Buffett, bilionário fundador da Berkshire Hathaway, disse que os norte-americanos sofreram "um choque" com as dificuldades econômicas no final do quarto trimestre do ano passado, mas que já começaram a se recompor.

"Nós não estamos em queda livre, mas tampouco estamos em recuperação", disse ele ao programa da rede de televisão ABC "Good Morning America."

"Estávamos em queda livre no último trimestre do ano passado, começando pelo mercado financeiro e se espalhando para a economia, e tivemos uma profunda mudança de comportamento."

"Acredito que um segundo (pacote de estímulo) possa ser bom. Isso não é uma panacéia", acrescentou.

Segundo ele, o primeiro pacote de apoio à economia norte-americana de 787 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso é como a "metade de um Viagra", em alusão ao medicamento contra impotência.

(Reportagem de John Whitesides)