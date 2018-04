Buffett mantém seu ''toque de Midas''

A crise financeira global deixou a maior parte dos bilionários menos ricos. Incluindo nessa lista o mais emblemático deles, Warren Buffett. O megainvestidor americano, porém, parece longe de ter perdido o seu "toque de Midas". A holding de Buffett, a Berkshire Hathaway, contabilizou um lucro não realizado de US$ 1,02 bilhão em um investimento de 10 meses na montadora chinesa BYD, após as ações da fabricante de automóveis e baterias terem se valorizado em cinco vezes nesse intervalo. A unidade de energia da Berkshire, a MidAmerican Energy Holdings, comprou em 26 de setembro 225 milhões de ações da BYD, a 8 dólares de Hong Kong cada, em uma transação avaliada em cerca de US$ 230 milhões. A comissão reguladora de valores mobiliários chinesa aprovou a transação na última quinta-feira. Isso dará à Berkshire uma participação de 9,89% na BYD. As ações da montadora fecharam ontem em 42,90 dólares de Hong Kong, colocando a participação da Berkshire no patamar dos 9,65 bilhões de dólares de Hong Kong (ou cerca de US$ 1,25 bilhão). O índice Hang Seng, referência da Bolsa de Hong Kong, registrou uma alta de 10% desde que a Berkshire revelou seu investimento na BYD. A Berkshire concordou em adquirir sua participação três dias depois de também decidir comprar US$ 5 bilhões em ações preferenciais do Goldman Sachs Group , apesar dos distúrbios que se alastravam pelo mercado após a concordata da Lehman Brothers Holdings. Os bônus referentes ao investimento no Goldman Sachs geraram, até agora, um lucro não realizado de US$ 2 bilhões à Berkshire. Outros investimentos da Berkshire fora dos Estados Unidos incluem a seguradora suíça Swiss Re e a siderúrgica sul-coreana Posco. No início da década, a Berkshire ganhou bilhões de dólares com um investimento de US$ 488 milhões na empresa petrolífera chinesa PetroChina Co.