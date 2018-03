Bulgária deve emitir Eurobonds no início de 2010

Djankov, que já foi economista-chefe do Banco Mundial, disse que a decisão de buscar uma alternativa ao financiamento do FMI era mais prática, levando em consideração que a Bulgária não possui os requisitos necessários para conseguir a chamada linha de crédito flexível - que disponibiliza o empréstimo sem a contrapartida da aplicação das regras do FMI para as políticas econômicas. "Eu não considerei esta opção porque sei que a Bulgária não se qualificaria", afirmou o ministro. O Produto Interno Bruto (PIB) do país - membro mais pobre da União Europeia (UE) - encolheu 4,9% no segundo trimestre e o desemprego está crescendo.

No entanto, Djankov estima que a economia deve voltar a crescer ainda no primeiro semestre de 2010 e que a Bulgária poderá requisitar formalmente a participação no ERM2 - mecanismo de câmbio que serve como uma antessala para a adoção do euro - em breve. "Eu tive discussões detalhadas com outros ministros da zona do euro sobre qual a melhor maneira de entrar no ERM2. Nos inscreveremos em breve." As informações são da Dow Jones.