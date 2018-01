Buratti não apresenta fatos novos: dólar cai e Bolsa sobe O mercado cambial devolve parte das posições compradas assumidas ontem em meio à expectativa sobre o depoimento de Rogério Buratti à CPI dos Bingos hoje. Há pouco, o dólar comercial atingiu nova mínima, de R$ 2,407 (queda de 1,31% em relação aos últimos negócios de ontem), depois de subir pela manhã até 0,12%, a R$ 2,4420. Há instantes, o dólar comercial caía 1,15%, a R$ 2,4110. Na Bolsa paulista, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas - amplia a alta e subia 1,60%, por volta das 15h, em 27.139 pontos. E, no mercado de juros, as taxas pós-fixadas negociadas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) estão em queda. Buratti já está falando há cerca de três horas, e não apresentou até agora fatos novos sobre as denúncias que fez contra o ministro da Fazenda Antônio Palocci, o que leva o mercado a ajustar posições. Buratti afirmou na sexta-feira, em depoimento a membros do Ministério Público em Ribeirão Preto, que Palocci, quando era prefeito de Ribeirão Preto, recebia "contribuição" mensal de R$ 50 mil da empresa Leão Leão.