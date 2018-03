Burger King Brasil deve anunciar uma segunda marca em breve

O presidente do Burger King Brasil, Iuri Miranda, afirmou que a companhia espera anunciar em breve para o mercado alguma informação a respeito do lançamento de uma segunda marca pela empresa. Em teleconferência com jornalistas, ele disse que há dois anos a companhia analisa possibilidades para aumentar sua atuação no segmento de alimentação fora do lar.

"O mercado tem alguns espaços atraentes em setores como pizza, café e frango", disse. Ele afirmou que a nova marca da empresa poderia ser tanto nacional ou internacional e que o objetivo da companhia é de reproduzir o que foi feito com a marca Burger King desde o início do projeto da empresa no País, em 2011.

"Um dos potenciais no início do nosso negócio era que o produto deveria ter boa proposta de valor e sabor diferenciado. Acreditamos que o que criamos com a Burger King pode ser replicado para outra marca e ainda gerar sinergias", acrescentou.