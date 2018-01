Com 2.000 kcal, novo lanche do Burger King equivale a 20 ovos fritos

Cansadas de lutar contra a fama de lanches muito calóricos, as empresas de fast food agora investem em lanches cujo principal apelo é o tamanho, a fartura e, consequentemente, muitas calorias.

O Burger King lançou uma edição limitada de lanches chamados de 'Mega Stacker Atômico' cujo valor calórico varia de 1.180 a 2.180 kcal. Com a porção de batata frita, que tem cerca de 320 kcal, e um refrigerante com 90 kcal, os consumidores podem ingerir até 2.590 kcal em uma única refeição. É o equivalente a 20 ovos fritos, que tem de 120 a 150 kcal, segundo a tabela da associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Para se ter uma ideia, o consumo diário de calorias recomendado por especialistas fica em torno de 2.000 a 2.500 kcal para a alimentação no dia todo e não apenas em uma refeição.

Segundo a companhia, o lanche da nova linha é "o maior sanduíche da marca no Brasil. O Mega Stacker Atômico é uma versão ainda maior do Mega Stacker, sanduíche que já faz parte do cardápio da marca, e que agora vem com ainda mais bacon e quejo".

Origem. Para chegar a um lanche com tantas calorias, Burger King comercializa a versão mais simples do Mega Stacker Atômico com dois hambúrgueres, oito tiras de bacon e quatro fatias de queijo. Já a versão chamada de '3.0' leva três hambúrgueres, 12 tiras de bacon e seis fatias de queijo. "O 4.0 é o super turbinado, com 16 tiras de bacon e oito pedaços de queijo", informa a empresa, em nota.

A versão menor do lanche vai custar de R$ 30,90 a R$ 33,90, já o lanche 'médio' sairá de R$34,90 a R$37,90 e o maior lanche da linha terá um preço que varia de R$38,90 a R$41,90, de acordo com a unidade.

