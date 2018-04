Burocracia atrapalha uso do FGTS em consórcio A burocracia e as normas rígidas impostas pela Caixa Econômica Federal são o grande problema das pessoas que pretendem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em consórcios para a compra de imóveis. Segundo a presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac), Consuelo Amorim, apesar de não ser muito ágil, a operação tem servido como incentivo às vendas de consórcios de imóveis. A resolução, assinada pelo ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, em março deste ano, estabelece que os recursos do fundo poderão ser utilizados como lance nos consórcios. Pelas regulamentações da Caixa, a utilização do FGTS no consórcios se dará com a finalidade da aquisição de imóvel residencial urbano para moradia própria. Caberá à administradora do consórcio observar se o trabalhador titular da conta vinculada do FGTS tem, no mínimo, três anos de trabalho, consecutivos ou não, sob o regime do fundo de garantia. Além disso, o valor de avaliação do imóvel e o valor do financiamento não devem ultrapassar os limites vigentes para o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), na data da utilização do FGTS. As administradoras recomendam ao consumidor que pretende utilizar o FGTS nesta operações a já reunir a documentação com antecedência. A gerente comercial da Comprof, Patrícia Hernandes, avisa que a falta de informação do trabalhador sobre a documentação e as regras muitas vezes emperram a negociação. O diretor superintende do Consórcio União, Rodolfo Montosa, destaca que as normas rígidas impostas pela Caixa podem retardar um pouco a negociação, mas o trabalhador não vem enfrentando grandes dificuldades em conseguir a liberação do FGTS. "Basta a administradora treinar seus funcionários para assessorar o cliente com a documentação, que a liberação é mais fácil", avisa. Ele afirma que apesar da burocracia, suas vendas cresceram 20% desde a implantação do uso do FGTS no setor. Cuidado com a taxa de administração Antes de aplicar o fundo de garantia em um consórcio de imóveis, é preciso tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, é bom ficar bastante atento às taxas de administração cobradas pelas empresas. O Banco Central (BC) possui um levantamento de mais de 70 companhias que oferecem consórcio de imóveis. A média das taxas praticadas pelas administradoras é de 15,18%. Alguns consórcios chegam a cobrar até 22% de taxa de administração. Isso significa que, neste último caso, por exemplo, a cada R$ 100,00 desembolsados pelo consorciado, apenas R$ 78,00 vão para a compra da casa própria. A taxa de administração é descontada também do valor do lance. Ou seja, os recursos sacados do fundo acabam se tornando menores quando aplicados em consórcio. Outro detalhe que merece ser destacado é o fato de que usar o FGTS como lance no consórcio não significa que o cliente irá conseguir a carta de crédito, já que existe a possibilidade de, no mesmo mês, outro consorciado fazer um lance maior. A presidente da Abac alerta que, para não correr esse risco, o melhor coisa a fazer é acompanhar quais foram os lances anteriores e projetar quanto precisa ser investido para a obtenção da carta de crédito. Para os casos de desistência do consórcio, a nova regra do FGTS não muda muita coisa. Quando o cliente decide sair no meio do plano, a maioria das administradoras prevê que o resgate das prestações só pode ser feito no fim do período contratual. O que significa que, num plano de 120 meses, por exemplo, o cliente só poderá reaver o dinheiro dez anos após à data quando começou a pagar o consórcio. Quando vale a pena usar o FGTS no lance Ao comprar um imóvel sem ter recursos para pagar à vista, o consumidor deve considerar três possibilidades: financiamento, consórcio e poupança. Quem pode esperar deve poupar os recursos, aplicando-os no mercado financeiro. Assim, ganha-se duas vezes, com os altos retornos do mercado brasileiro, e, pagando à vista, pode-se conseguir um desconto. As taxas de administração dos consórcios normalmente acabam sendo mais baratas do que os juros do financiamento (juros compostos), mas no financiamento o imóvel está disponível imediatamente. Para quem é contemplado no final do plano, o consórcio não vale a pena, pois ao invés de pagar taxas, o consumidor poderia estar poupando e vendo o dinheiro multiplicar-se, já que o bem não está disponível. Regra geral, o consórcio só compensa para os primeiros contemplados. Assim, usar o FGTS para dar o lance em um consórcio pode ser vantajoso para quem não tem dinheiro para comprar à vista, mas tem um saldo grande o suficiente para dar um lance e ser um dos primeiros contemplados. Assim, o consumidor desfruta do imóvel logo, mas pagando a taxa de administração, que tende a ser menor do que os juros do financiamento. Cuidados ao entrar em consórcio No ano passado, a Fundação Procon-SP (órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual) atendeu 292 consultas e reclamações relacionadas a consórcio imobiliário, a maioria delas (135) sobre questões contratuais. O Procon-SP recomenda algumas precauções antes de se investir em consórcios: entrar em contato com o BC para verificar se a administradora é registrada; ler atentamente o contrato; verificar a solidez financeira da empresa e conferir o número de reclamações referentes a ela que o Procon recebeu. Confira no link abaixo a lista das administradoras de consórcio imobiliário registradas no Banco Central e as taxas de administração cobradas por cada uma delas. E veja também a Cartilha de Consórcio, que explica quando este produto é vantajoso em relação às operações de crédito.