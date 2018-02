Burocracia pode levar aeroportos ao colapso, diz Silva O ministro dos Esportes, Orlando Silva, disse hoje que a Copa 2014 e as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, vão significar "um xeque-mate" na burocracia do País no que se refere à aprovação e execução de obras. O setor de aeroportos, em especial, poderá viver "um colapso", segundo o ministro, caso as obras de modernização sejam atrasadas. "No ritmo que vai, corremos o risco de não entregar o que precisa ser entregue para a Copa e para a Olimpíada", afirmou, após participar do 8º Congresso Brasileiro da Construção (Construbusiness), na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.