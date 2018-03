Busca de empresas por crédito cai pelo segundo mês seguido

A procura das empresas do Brasil por crédito caiu 0,9% em setembro em comparação com agosto, pela segunda vez seguida, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito, divulgado nesta segunda-feira, 19. O declínio da busca por crédito manifestou-se só nas micro e pequenas empresas, o que puxou o índice para baixo.

Em agosto, a redução do indicador foi de 4,3%. No confronto anual, setembro de 2009 mostrou um recuo de 4% ante o mesmo mês de 2008, mesma queda observada em agosto de 2009 ante agosto de 2008. No acumulado de janeiro a setembro, a baixa na demanda foi de 5,6% ante o mesmo intervalo de 2008. Este foi o melhor comportamento até agora em 2009 nesta base de comparação.

Por tamanho, somente as micro e pequenas empresas tiveram declínio na busca em setembro de 2009, mostrando que este setor ainda se depara com obstáculos na obtenção de crédito no sistema financeiro, mesmo com a mobilização do governo para assegurar recursos para o segmento. As médias e grandes companhias aumentaram as demandas por crédito em setembro, com alta de 1% e 0,7%, respectivamente.

No acumulado do ano, as micro e pequenas lideram a baixa na busca, com -5,8%. Nas médias, o declínio nos primeiros nove meses ante mesmo período de 2008 foi 4,6%. Apenas as grandes companhias tiveram um aumento na demanda, de 2,6% no acumulado. Por região, a que teve a maior queda em setembro foi a Nordeste, com -6,2%, seguida pelo Norte (-3,4%) e Sul (-1%). As companhias do Centro-Oeste e do Sudeste aumentaram a procura em setembro em 2,1% e 0,7%, respectivamente.