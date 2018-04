Busca por proteção faz euro fechar em queda O euro encerrou com perda de 0,48% em relação ao dólar no pregão de Nova York, a US$ 1,3912, refletindo a busca dos investidores por ativos relativamente menos arriscados antes do início da temporada de balanços corporativos nos EUA. Em relação à moeda japonesa, o euro recuou 1,07% e fechou a 131,91 ienes - perto da mínima da sessão, de 131,86 ienes.