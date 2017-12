Bush afirma que economia está em "passo sólido" de crescimento O presidente dos EUA, George W. Bush, declarou que a economia norte-americana está num "forte passo" e acrescentou que está otimista que poderá alcançar a ambiciosa agenda que estabeleceu para seu segundo mandato. O presidente fez esses comentários durante a entrevista coletiva de imprensa de final de ano, no qual ele respondeu perguntas sobre vários assuntos, do programa de reforma da seguridade social a campanha militar no Iraque. "A economia dos EUA está num forte passo. O crescimento está forte e as empresas americanas criaram mais de 2 milhões de empregos este ano apenas. Temos de fazer mais para manter a economia flexível, inovadora e competitiva no mundo", disse Bush. Um dos passos para isso será a apresentação de um orçamento para o ano fiscal 2006 "disciplinado", segundo o presidente. Ele não deu indicações sobre os números gerais do orçamento, mas Bush disse que terá um orçamento que manterá o país no caminho para cortar o déficit orçamentário pela metade dentro de cinco anos. Bush novamente reconheceu que os déficits orçamentários de curto e longo prazo estão preocupando os mercados financeiros e prometeu que seu próximo orçamento vai enviar uma mensagem que irá restaurar a confiança dos mercados. As informações são da Dow Jones.