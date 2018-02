Bush alerta para a dependência do petróleo estrangeiro O presidente americano George W. Bush afirmou nesta segunda-feira que a economia do país está crescendo de forma estável e há uma grande quantidade de empregos, mas que os Estados Unidos precisam trabalhar mais para acabar com sua dependência do petróleo estrangeiro. Em discurso no Dia do Trabalho, Bush afirmou que a "dependência do petróleo estrangeiro prejudica nossa habilidade de crescer". "O problema é que nós obtemos petróleo de algumas partes do mundo e elas simplesmente não gostam de nós", disse. "Quanto mais dependentes formos desse tipo de energia, menos capazes seremos de competir de forma que as pessoas possam ter bons empregos e salários" Bush também afirmou estar interessado em novas tecnologias que aperfeiçoem os carros que operam com baterias e permita às pessoas que abasteçam seus carros com etanol, particularmente nos Estados do Cinturão Agrícola. Além disso, demonstrou apoio ao maior desenvolvimento da energia nuclear. "A energia nuclear é segura, limpa e renovável", disse. Sobre o comércio, ele afirmou que os Estados Unidos devem "continuar abrindo mercados para os produtos americanos. "Minha mensagem ao mundo é apenas esta: Apenas nos tratem da maneira como nós os tratamos", disse Bush. "Eu acredito que podemos competir com qualquer um, em qualquer tempo, desde que as regras sejam justas". Bush pediu novamente ao Congresso que torne permanente uma série de cortes nos impostos, dizendo "Eu gosto quando as pessoas que trabalham para viver têm mais dinheiro no bolso depois de pagar seus impostos". Segundo ele, pessoas de todas as idades deveriam trabalhar duro para garantir que "nossos trabalhadores tenham as habilidades necessárias para competir no século 21".