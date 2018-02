Bush alerta que preço alto do petróleo pode prejudicar demanda O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta terça-feira esperar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) tenha em mente que preços altos de petróleo podem afetar a demanda de combustível dos Estados Unidos. "Espero que, no momento em que a Opec discute diferentes níveis de produção, ela entenda que se... uma das maiores economias de consumo sofrer, significa menos compras, menos petróleo e gás vendidos", disse Bush durante uma reunião com empresários na Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo. Os EUA são os maiores consumidores de energia do planeta. Segundo Bush, ele discutirá os preços de petróleo "bastante altos" com o rei saudita, ainda nesta terça. (Por Tabassum Zakaria)