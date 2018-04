Bush assina fast track e quer início imediato das negociações O presidente dos Estados Unido George W. Bush assinou hoje a lei da Autoridade de Promoção Comercial (TPA, a sigla em inglês), - fast track - que lhe dá o direito de fazer negociações comerciais, que podem ser aprovadas ou rejeitadas, mas não emendadas pelo Congresso. Bush disse que novas negociações comerciais vão ajudar a economia norte-americana e também a tirar os países em desenvolvimento da pobreza, que contarão com a abertura do mercado norte-americano. O presidente disse ainda que à medida que o livre comércio espalhar riquezas por todo o mundo, as condições que favorecem o terrorismo serão reduzidas. Bush afirmar não acreditar que a pobreza leva ao terrorismo, mas que os terroristas têm vantagens em estados que falharam. O ex-presidente Bill Clinton tentou aprovar a medida, mas seu próprio partido, o Democrata, votou contra a concessão. "Agora, após 8 anos, a América está de volta ao negócio de promover um comércio aberto, para construir nossa prosperidade e impulsionar o crescimento econômico", disse Bush. "Eu vou usar a TPA agressivamente para criar mais empregos bons para os trabalhadores americanos, mais exportações para os agricultores americanos e um padrão melhor de vida para as famílias americanas", disse. O presidente disse que vai usar a TPA para iniciar imediatamente o trabalho em cima de negociações de livre comércio com o Chile, Marrocos e Cingapura. Além disso, ele vai "explorar" um pacto de livre comércio com outros países, como a Austrália. Ele citou ainda negociações comerciais regionais para tentar formar uma zona de livre comércio no hemisfério oeste. O presidente mencionou ainda a liberalização do comércio com países sul-africanos e centro-americanos.