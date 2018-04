Bush assina lei que prorroga benefícios do auxílio-desemprego

O presidente dos EUA, George W. Bush, assinou nesta sexta-feira, 21, a lei que prorroga os benefícios do auxílio-desemprego, que havia sido aprovada nesta quinta-feira pelo Senado. A lei estende os benefícios do auxílio-desemprego de 13 para 20 semanas; no caso dos estados norte-americanos em que a taxa de desemprego seja maior do que 6%, a prorrogação é de 13 semanas. As informações são da Dow Jones.