Bush confirma Donaldson para presidir a SEC Dizendo que a integridade dos mercados financeiro é um fator fundamental para a saúde da economia norte-americana, o presidente George W. Bush anunciou que vai indicar William Donaldson para assumir a presidência da Securities and Exchange Commission (SEC). De sua parte, Donaldson disse que não queria falar sobre as ações específicas que está pensando em tomar à frente da SEC, mas ele disse que sua principal prioridade é a reconstrução da confiança do investidor nos mercados financeiros. Donaldson foi um dos co-fundadores da corretora Donaldson, Lufkin & Jenrette, e também ocupou o cargo de chairman e executivo-chefe da New York Stock Exchange de 1991 a 1995. Donaldson vai substituir Harvey Pitt, que anunciou sua renúncia em 5 de novembro. Na segunda-feira Bush prometeu divulgar um novo programa para estimular a economia após confirmar a escolha de John W. Snow, presidente da CSX, uma das maiores empresas ferroviárias dos EUA, para suceder Paul O´Neill no cargo de secretário do Tesouro.