Bush demitiu O?Neill para o país voltar a crescer Preocupado com a letargia da economia americana e com as implicações negativas que ela pode ter para sua campanha à reeleição, em novembro de 2004, o presidente George W. Bush demitiu ontem o secretário do Tesouro, Paul O?Neill, e seu principal conselheiro econômico na Casa Branca, Larry Lindsey. Embora a saída de ambos fosse esperada há semanas e tivesse se tornado uma certeza depois das eleições legislativas do mês passado, a forma abrupta e sem cerimônia do anúncio não estava programada. Pouco depois de O?Neill ter divulgado o texto de sua curta e seca carta de renúncia a Bush, no início da manhã, um alto funcionário da administração informou que ele e Lindsey haviam sido convidados a pedir demissão. Os nomes do secretário do Comércio, Don Evans, e do senador republicano Phil Graham, que está terminando o mandato e não concorreu à reeleição, emergiram imediatamente como fortes candidatos à vaga. Ambos são texanos. Evans é amigo pessoal e íntimo de Bush. Um ex-empresário do setor petrolífero, ele comandou a campanha de Bush à presidência. Não é tido como especialmente brilhante, e sua proximidade com Bush é o atributo que mais o qualificaria para comandar a equipe econômica americana. Um ex-democrata que se converteu ao Partido Republicano, Phil Graham é um ex-professor de economia e serviu 18 anos no Senado, onde se destacou como um falcão em matéria fiscal e um defensor intransigente de políticas liberalizantes. Em dois pontos cruciais, no entanto, Graham não representaria grande diferença em relação a O?Neill. Ele é um crítico veemente da ação do Fundo Monetário Internacional e dos organismos multilaterais de crédito. É, também, boquirroto, embora sua experiência parlamentar e sua sólida formação de economista sugira que, na Secretaria do Tesouro, ele controlaria sua propensão a dizer exatamente o que pensa. Especulações A necessidade política de Bush de reproduzir o sucesso econômico que marcou a administração de Bill Clinton e uma declaração da Casa Branca, segundo a qual ele buscaria ?especialistas em economia que tivessem a confiança do mercado?, alimentaram especulações no mercado financeiro de que o sucessor de O?Neill viria de Wall Street. Um nome citado é o de Charles Schwabb, criador do maior fundo de investimentos para pequenos investidores. Mas os recentes escândalos contábeis no mundo empresarial e o envolvimento de firmas de Wall Street em vários esquemas suspeitos sob investigação tornam improvável que Bush tome esse caminho. O candidato mais forte para substituir Lindsey como assessor econômico de Bush é o atual chefe do Conselho de Assessores da Casa Branca, R. Glenn Hubbard. Proponente, como Graham, de medidas de estímulo à economia por meio de redução de impostos, Hubbard é visto há tempos como figura em ascensão em Washington e candidato ao lugar do septuagenário Alan Greenspan, se ele decidir deixar a presidência do Federal Reserve Board, o banco central dos EUA. Hubbard é um dos altos funcionários que já confirmaram presença no jantar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na residência oficial da Embaixada do Brasil em Washington, na terça-feira. De acordo com uma versão que circulou nos meios financeiros, a Casa Branca teria tentado articular uma saída mais elegante para o secretário do Tesouro, pela qual O?Neill anunciaria mais perto do Natal sua decisão de deixar o posto por motivos pessoais, dando a Bush o tempo necessário para ter o sucessor escolhido no momento de sua renúncia. Mas o secretário do Tesouro, que ficou famoso no cargo sobretudo por sua falta de tato e sensibilidade política em questões tanto internas quanto internacionais, não aceitou a encenação e precipitou o anúncio de seu afastamento. O anúncio da mudança da equipe econômica, que é a primeira reforma do gabinete de Bush, também pode ter sido cronometrado para acontecer às vésperas do anúncio que o Iraque deverá fazer de uma lista de armas e equipamentos suspeitos, exigida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O assunto deve concentrar as atenções da imprensa e deixar em segundo plano a mudança do secretário do Tesouro e o rumo da economia americana, que é o calcanhar-de-aquiles de Bush.