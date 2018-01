Bush destaca "papel extraordinário" do novo presidente do Fed O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse hoje que o novo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Ben Bernanke, desempenhará um "papel extraordinário" e será um "magnífico" responsável dessa instituição. No ato de posse de Bernanke, Bush disse que as medidas a serem adotadas pelo Fed "afetam a vida" de todos os americanos, por isso "deve ser um líder de credenciais inquestionáveis, sensato e com um caráter impecável". Após dizer que Bernanke reúne todas estas qualidades, Bush disse que o novo presidente do banco central dos EUA é "um dos economistas mais citados no mundo", e foi uma pessoa que ganhou reputação "por seu rigor intelectual, integridade e decência pessoal". "Bernanke ganhou o respeito da comunidade financeira internacional. É o economista dos economistas. Entende que a economia é algo mais que juntar números. A boa economia é aquela que inclui políticas que desencadeiam esperança e trabalho duro, e o poder das pessoas livres de serem capazes de melhorar suas vidas", acrescentou Bush. Neste sentido, o presidente americano disse que Bernanke "trabalhará todos os dias para manter fortes e prósperas as possibilidades econômicas" do país. Elogios a Greenspan Após dizer que o Fed ajudou a trazer "estabilidade e crescimento" à economia nacional e a "frear os riscos que podem chegar a nossos mercados financeiros", Bush elogiou a figura do presidente em final de mandato, Alan Greenspan. Sobre Greenspan, Bush ressaltou que se trata de um dos "servidores públicos mais respeitados" dos EUA. "É provavelmente o único presidente de um banco central que conseguiu o que uma publicação chamou de ´status de estrela do rock´", disse Bush. "Durante quase duas décadas, sua prudência e suas políticas sensatas guiaram esta nação através de grandes desafios econômicos, contiveram a inflação e contribuíram para um crescimento econômico espetacular e uma vida melhor para nossos cidadãos", acrescentou. Apoio da família O novo presidente do Fed disse que a instituição que preside a partir de hoje é "algo mais que um só indivíduo", e que esperava ter uma relação "forte e construtiva com os membros do Senado e da Câmara de Representantes". "Nossa missão - como manda o Congresso - é crítica: preservar a estabilidade nos preços, promover um crescimento sustentável máximo, aumentar o emprego e promover um sistema financeiro estável e eficiente, que sirva bem e de forma justa aos americanos", disse Bernanke em sua posse. Por último, Bernanke disse que se apoiará na família para enfrentar seu novo trabalho, assim como nas "´enormes forças´ do Federal Reserve".