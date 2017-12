Bush deve eliminar sobretaxas ao aço esta semana O presidente norte-americano, George Bush, deve remover as sobretaxas ao aço importado esta semana, segundo a imprensa norte-americana. Fontes da Casa Branca indicaram que as tarifas vão ser eliminadas e Bush vai apenas preservar-se o direito de adotá-las novamente se necessário. A medida deverá agradar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e as autoridades da União Européia, mas deverá enfrentar críticas das indústria siderúrgica norte-americana. As informações são da agência Dow Jones.