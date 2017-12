Bush diz a Lula que Brasil assume liderança na América Latina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, George W. Bush, conversaram hoje durante alguns minutos, reservadamente, entre o almoço e a reunião de trabalho do G-8. Segundo o secretário para Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, o encontro ocorreu enquanto caminhavam nos jardins que circundam o local da reunião. Lula e Bush conversaram sobre temas políticos relacionados à América Latina. De acordo com Garcia, Bush teria dito a Lula: "Ótimo, vamos conversar mais sobre isto no nosso encontro em Washington. Quero ouvir a sua opinião. O Brasil está assumindo uma posição de liderança na América do Sul." Lula estará em Washington na terceira semana de junho. No encontro que manteve com o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, Lula abordou a questão do protecionismo agrícola dos países ricos. "Precisamos ter uma relação mais equilibrada com a Europa, o que permitirá inclusive uma ampliação do nosso mercado para com os Europeus", afirmou. Segundo Garcia, Prodi disse a Lula que "pode haver boas notícias em termos de política agrícola comum". Para Garcia, isso pode significar um fator importante de agilização da rodada multilateral de Doha e também das negociações bilaterais entre a União Européia e o Mercosul.