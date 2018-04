Bush diz não estar satisfeito com o PIB dos EUA O presidente dos EUA, George W. Bush, disse que, embora a economia tenha registrado expansão de 5,8% no primeiro trimestre, não está satisfeito com o desempenho e alertou que os dados do segundo trimestre podem não ser tão positivos. "Isto é um bom sinal, de que estamos no caminho de recuperação a longo prazo, mas não estou satisfeito com esse número", disse. O presidente afirmou que a retomada dos estoques foi uma das razões para o fortalecimento dos números. Mas significa que os dados do segundo trimestre não devem ser tão positivos, já que os estoques não devem permanecer se acumulando, afirmou. Bush disse que a principal preocupação não é com o crescimento no curto prazo, mas com o estabelecimento de bases sólidas para a expansão de longo prazo. "É importante que o Congresso mantenha seus gastos sob controle. Submeti o orçamento e espero que aprovem o orçamento", disse Bush. "Se gastarmos muito esse ano haverá efeito sobre o crescimento de longo prazo".