Bush diz que as economias dos EUA e mundial estão fortes O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta sexta-feira que as economias do país e a mundial estão fortes, apesar do recente movimento de venda de ações dos mercados internacionais. Ele fez os comentários após dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano saltou 3,4 por cento no segundo trimestre. "A economia mundial está forte e eu acredito que uma das principais razões disso é o fato de nós continuarmos fortes", disse ele após uma reunião com a equipe econômica da Casa Branca. Ele classificou a economia dos EUA de "grande e flexível" e com a capacidade de se recuperar prontamente". (Jeremy Pelofsky)