Bush diz que confia em Greenspan O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, confiança no desempenho de Alan Greenspan como presidente do Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos EUA). "O presidente tem muita confiança no chairman Greenspan. Ele acredita que ele (Greenspan) está fazendo um trabalho admirável", disse a porta-voz da Casa Branca, Claire Buchan, em resposta a críticas feitas nos últimos dias por líderes do Partido Republicano (de Bush). A porta-voz não respondeu se Bush vai ou não indicar Greenspan para permanecer no cargo por um novo mandato. "O mandato dele não termina até meados do ano que vem. Por isso, acho que é uma tolice começar a especular sobre isso agora. Mas é claro que o presidente tem muita confiança no chairman Greenspan", afirmou. Ontem, o principal porta-voz de Bush, Ari Fleischer, reconheceu que existem divergências entre o presidente e Greenspan, particularmente na questão da necessidade de um pacote de medidas de estímulo à economia (apresentado por Bush) e sobre a necessidade de medidas fiscais para contrabalançar a eliminação do imposto sobre dividendos (defendida por Greenspan). Fleischer também havia reduzido a preocupação de Greenspan com o crescimento dos déficits federais. "Acho que Ari expressou ontem que o presidente tem uma visão diferente sobre a importância de ajudar aqueles que estão desempregados agora", disse Buchan. Segundo ela, Bush "está preocupado com o fato de a economia não estar crescendo com a rapidez que poderia e deveria ter, e quer assegurar que todos os homens e mulheres que buscam trabalho sejam capazes de encontrar emprego". De acordo com ela, o presidente "encara isso como uma responsabilidade sua".