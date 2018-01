Bush diz que discutirá preocupação do País com agricultura O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse em um discurso realizado nesta quarta-feira, 28, que irá tratar das "preocupações" do Brasil "sobre temas agrícolas", durante o encontro que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado, em Camp David. "O líder do Brasil vem me encontrar nesta semana e nós vamos falar sobre maneiras de trabalharmos juntos para abrir mercados e, ao mesmo tempo, tratar das preocupações deles sobre temas agrícolas", afirmou Bush. O discurso do líder americano foi realizado em um evento em Washington ligado à Associação Nacional de Produtores de Gado. O Brasil vem pedindo a redução dos subsídios que os Estados Unidos destinam a seu setor agrícola. O impasse em relação ao tema foi um dos motivos do colapso da Rodada Doha de liberalização do comércio mundial. As negociações da Rodada chegaram a um impasse em julho de 2006. O Brasil queria a redução de subsídios agrícolas por parte de europeus e americanos. Estes, em contrapartida, queriam a abertura dos setores industrial e de serviços dos países em desenvolvimento. Doha Bush afirmou em seu discurso que os Estados Unidos "estão trabalhando duro para que Doha chegue a uma conclusão bem-sucedida", mas acrescentou que esta é "uma dura tarefa". O líder americano afirmou que a única maneira de concluir as negociações da Rodada Doha e outros acordos comercias é através da extensão da chamada TPA (Trade Promotion Authority) pelo Congresso americano. O recurso, também conhecido como "fast track" permite ao Executivo americano aprovar acordos comerciais sem a possibilidade de emendas pelo Congresso. O TPA expira no próximo dia 1º de julho. "Esta autorização permite ao presidente negociar acordos comerciais complicados e então enviá-los ao Congresso para que eles os aprovem ou não. Presidentes de ambos os partidos consideram essa uma ferramenta incrivelmente importante ", disse Bush. O líder americano acrescentou: "Nossos parceiros comerciais têm de dizer: ´Se esse é o acordo que nós negociamos, esse é o acordo que será ou não aprovado´. Não se pode negociar um acordo de forma justa com os Estados Unidos, se ele poderá ser modificado no Congresso. Por isso, aprovar ou não um acordo é importante, e isso que você tem, com a Trade Promotion Authority". Democratas A Associação Nacional de Produtores de Gado defende a renovação do fast track. O presidente Bush agradeceu o apoio durante seu pronunciamento e acrescentou que isolar os Estados Unidos seria prejudicial à economia americana e aos produtores de gado do país. "A estrada do protecionismo pode parecer ampla e convidativa, mas ela termina em perigo e em declínio. Por isso, eu peço ao Congresso que rejeite o protecionismo e que mantenha nossa economia aberta para as grandes oportunidades que o mundo tem a oferecer para nossos fazendeiros e empreendedores." Na terça-feira, os democratas apresentaram o seu plano de política comercial para os Estados Unidos. O projeto pede que o país exija salvaguardas nas áreas trabalhista e ambiental para levar adiante acordos comerciais.