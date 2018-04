Bush diz que EUA vão se recuperar de crise financeira O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta segunda-feira que a economia norte-americana vai se recuperar da atual crise financeira e que o governo está pronto para ajudar o sistema bancário após ter injetado 20 bilhões de dólares no Citigroup. Falando com repórteres após um encontro com o secretário do Tesouro, Henry Paulson, Bush afirmou que o primeiro passo para a recuperação econômica é a proteção do sistema financeiro norte-americano. "Esta é uma situação difícil para a América, mas nós iremos nos recuperar", disse Bush a jornalistas. "O primeiro passo para a recuperação é proteger nosso sistema financeiro."