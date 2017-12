Bush diz que Greenspan deve ter outro mandato O presidente dos EUA, George W. Bush, disse que o presidente do Federal Reserve (Fed - o Banco Central norte-americano), Alan Greenspan, deve ter outro mandato. Greenspan, que completou 77 anos em março, trabalha para o Fed desde agosto de 1987. O mandato atual vai até 20 de junho de 2004. O presidente do Fed é nomeado pelo presidente dos EUA e o nome precisa ser confirmado pelo Senado. Greenspan está se preparando para uma cirurgia na próstata e deverá retornar ao trabalho na próxima semana. As declarações de Bush não foram recebidas com surpresa. Ele e seus principais consultores expressaram repetidamente o apoio a Greenspan e a promessa de renomeação certamente vai acalmar os mercados financeiros. O mandato do presidente do Fed dura quatro anos. A economia em dificuldade é considerada pelos consultores da Casa Branca o maior obstáculo para que Bush se reeleja.