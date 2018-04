Bush diz que reunião do G-20 marca início de dialogo O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que a reunião do G-20 foi bem sucedida e marca o início de um diálogo entre líderes mundiais para resolver a crise financeira. "Uma reunião não vai resolver os problemas mundiais", disse Bush em rápida declaração após o final da reunião do G-20, no sábado. Ele acrescentou que a reunião marca o início de um processo em relação à crise financeira "que tornará menos provável que isso aconteça no futuro". Bush disse que, durante a reunião, discutiu-se a necessidade de sistemas regulatórios mais eficientes em todo o mundo, reformas das regulações financeiras e o desejo de se evitar respostas protecionistas à crise, entre outros assuntos. O presidente, cujo segundo mandato termina em janeiro, disse que irá trabalhar "incansavelmente" para garantir que a transição de governo ocorra sem problemas. Bush disse também que a equipe de liderança do presidente eleito Barack Obama foi informada dos objetivos da reunião do G-20. As informações são da Dow Jones.