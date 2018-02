Bush e Congresso dos EUA fecham acordo sobre pacote Os líderes democrata e republicano do Congresso dos Estados Unidos fecharam um acordo com a Casa Branca sobre o pacote de estímulo econômico que dará à maior parte dos contribuintes uma devolução de impostos de US$ 600 a US$ 1.200. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o pacote será de US$ 150 bilhões.