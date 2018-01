Bush e Lula conversam sobre a rodada de Doha Os presidentes dos Estados Unidos, George Bush, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram por telefone na hoje, segundo fontes oficiais da Casa Branca. Bush fez consultas sobre a posição brasileira nas negociações da rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). A conversa antecipa os contatos que os dois presidentes terão esta semana, primeiro em Mar Del Plata, na IV Cúpula das Américas e, em seguida, na visita de Bush ao Brasil. As fontes da Casa Branca disseram estar cientes sobre a crise polílica brasileira, mas disseram que não fariam comentários sobre assuntos internos do país.