Bush escolhe John W. Snow para a Secretaria do Tesouro O presidente George W. Bush nomeou John W. Snow secretário do Tesouro, no lugar de Paul O?Neill, que deixou o posto na sexta-feira passada. Snow, cujo nome deve ser submetido à aprovação do Senado, tem bom relacionamento tanto com republicanos quanto com democratas no Congresso. Formado em Direito e com PhD em Economia, aos 63 anos ele é um ex-alto funcionário do departamento de Transportes do governo Gerald Ford. Ele também é próximo a Dick Cheney, vice-presidente de George W. Bush, que foi chefe de gabinete também do governo Ford. Além disso, Snow tem no currículo a passagem pela presidência da Business Round Table, um lobby de empresários que procura manter os interesses da categoria no Congresso. Snow foi presidente da CSX, uma das grandes empresas ferroviárias norte-americanas, voltada especificamente para o transporte de cargas, principalmente, de carvão. Ele está na empresa desde 1980. Em 1989, tornou-se CEO da companhia e, em 91, presidente. Vem, portanto, de uma atuação no setor real da economia norte-americana. Snow também foi diretor da Administração Nacional da Segurança em Estradas, uma agência reguladora do setor nos EUA. Se o Senado aprovar seu nome, ele trocará um salário de US$ 120 milhões anuais, com direito a bônus de 120%, por um salário de US$ 157 mil por ano. Ele já participou de muitas comissões nacionais por ter um perfil particularmente diplomático e também por articular temas econômicos de forma simples para o Congresso e o povo. Nos recentes escândalos corporativos norte-americanos, Snow defendeu a importância da governança corporativa. Segundo ele, a confiança dos investidores, principais donos das empresas em sua avaliação, deve ser mantida. Ele deverá fazer dobradinha com o próximo assessor econômico do presidente Bush, Stephen Friedman, um respeitado executivo financeiro de Wall Street, com pouca experiência nos círculos do poder em Washington. Ele deverá passar ainda por uma sabatina na volta do recesso do Congresso americano, no início de janeiro de 2003. O cargo a ser desempenhado por Friedman, de diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca não necessita da sabatina e ele deverá ser nomeado ainda hoje.