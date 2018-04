Bush faz vigorosa defesa dos mercados livres antes do G20 O presidente norte-americano, George W. Bush, ofereceu nesta quinta-feira uma vigorosa defesa do livre mercado mas afirmou que precisam ser realizadas algumas reformas para corrigir os problemas para combater a crise financeira global. Às vésperas da reunião dos líderes do G20 em Washington, Bush irá a Wall Street nesta tarde para detalhar a sua agenda na cúpula que dará o passo inicial para algumas reformas no sistema regulatório financeiro global. "Embora reformas no setor financeiro sejam essenciais, a solução de longo prazo para os problemas de hoje é o crescimento econômico sustentado", afirmou Bush em discurso liberado com antecedência. "E o caminho certo para o crescimento são os mercados livres e as pessoas livres." Ele pediu que os líderes do G20 considerem uma melhoria nas regras contábeis para os ativos assim como reformas nas instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. (Reportagem de Jeremy Pelofsky)