Bush ligou para Brasil, Índia, Paquistão e África do Sul Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos EUA, George W. Bush, telefonou nesta segunda-feira também para os primeiros-ministros da Índia e do Paquistão e para o presidente da África do Sul. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, Bush deu os telefonemas para "pressionar pela abertura dos mercados agrícolas e pela redução dos subsídios agrícolas" na reunião da OMC, esta semana em Cancún, no México. O porta-voz não esclareceu por que Bush telefonou justamente para quatro dos líderes do Grupo dos 20, que apresentará em Cancún uma proposta para liberar o comércio agrícola e redução de tarifas - e não aos chefes de governo dos países europeus, os mais contrários à abertura comercial.