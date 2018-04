Bush: mais decisões duras podem ser necessárias Horas após o governo federal ajudar o Citigroup, o presidente dos EUA, George W. Bush, disse estar preparado para tomar mais decisões difíceis para proteger o combalido sistema financeiro. Bush, que falou a repórteres fora do prédio do Tesouro, após encontro com o secretário, Henry Paulson, afirmou ter conversado com o presidente eleito Barack Obama sobre a decisão de resgatar o Citigroup e continuará mantendo Obama informado sobre as ações do governo. "Esta é uma situação dura para a América, mas vamos nos recuperar", disse Bush. "O primeiro passo para a recuperação é salvaguardar o sistema financeiro". As informações são da Dow Jones.