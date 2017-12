Bush mantém Snow no Tesouro O presidente dos EUA, George W. Bush, pediu ao secretário do Tesouro, John Snow, que permaneça no cargo a partir de janeiro, quando Bush inicia um novo mandato. Snow concordou, mantendo-se na posição de peça chave da política econômica dos Estados Unidos. "O presidente está satisfeito porque o secretário Snow concorda em continuar a servir", disse o porta-voz da casa Branca, Scott McClellan. Snow vem sendo um defensor aguerrido das políticas econômicas de Bush desde que assumiu o cargo, após a demissão de Paul O´Neill em fevereiro de 2003. O secretário tem 63 anos, é ex-executivo da CSX, uma gigante do setor ferroviário, e tem PhD em Economia. Bush tenta construir uma nova equipe econômica para ajudar a promover os dois flancos de seu programa para a economia americana a partir de 2005: a simplificação do código tributário e uma reforma do plano de pensão para idosos.